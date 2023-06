BattleBit Remastered primo su Steam, uscito fuori dal nulla è il nuovo fenomeno della piattaforma

BattleBit Remastered è un nuovo gioco fenomeno di Steam, capace di raggiungere la prima posizione della top 10 globale pur essendo uscito dal nulla, grazie all'adozione da parte di alcuni top streamer su Twitch. Frutto di sette anni di lavoro di quattro sviluppatori, è uno sparatutto multigiocatore che supporta fino a 254 giocatori per server, che fa davvero tutto bene, meglio di molte grosse produzioni tripla A.

Certo, graficamente è abbastanza semplice, con la grafica che richiama in qualche modo allo stile cubettoso di Minecraft e Roblox, ma allo stesso tempo offre un gameplay sfaccettato e complesso, pur essendo ancora in Accesso Anticipato.

Nelle ultime ore ha avuto in media sempre più di 20.000 giocatori contemporaneamente, con un picco massimo di 31.394 giocatori, come rilevato da SteamDB. Considerando che è davvero molto chiacchierato, è probabile che nelle prossime ore possa fare anche meglio.

BattleBit Remastered su Steam

Quali potrebbero essere le caratteristiche vincenti di BattleBit Remastered? Intanto pare che sia molto divertente da giocare. Inoltre anche la grafica molto scarna ha fatto la sua parte, consentendo anche a chi non possiede dei sistemi high-end di giocarci senza problemi. Insomma, è un gioco ben fatto e accessibilissimo, che non costa nemmeno troppo, visto che si può acquistare per 15 dollari.