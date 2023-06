Marvel's Spidere-Man 2: i costumi della Digital Deluxe sono esclusivi, non si ottengono giocando

Insomniac Games ha confermato che i 10 costumi bonus offerti con l'edizione digitale deluxe di Marvel's Spider-Man 2 per PS5 non possono essere sbloccati giocando. Come già confermato in precedenza, coloro che desiderano acquistare la copia fisica standard di Spider-Man 2 potranno acquistare separatamente i contenuti dell'edizione digitale deluxe tramite PlayStation Store. Insomniac e Sony non hanno comunicato il costo dell'aggiornamento all'edizione deluxe.

Come è già stato svelato, la versione Digital Deluxe di Marvel's Spider-Man 2 includerà dieci costumi, cinque per Peter e cinque per Miles. Precisamente parliamo della Tactical Suit, Aurantia Suit, 25th Century Suit, Stone Monkey Suit, Apunkalyptic Suit, Agimat Suit, Red Spectre Suit, Encoded Suit, Biomechanical Suit e Tokusatsu Suit. Vi sono poi altri costumi, ma sono legati ai bonus preordine validi per ogni singola edizione del gioco.

Potete vedere una piccola anteprima dei costumi della Digital Deluxe Edition di Marvel's Spider-Man 2 nell'immagine qui sotto.

I dettagli della Digital Deluxe Edition di Marvel's Spider-Man 2

Nella Digital Deluxe Edition sono poi presenti alcuni elementi per la modalità Foto e due punti abilità aggiuntivi, che si sommano ai tre del bonus preordine. I punti abilità servono per acquisire potenziamenti per i due personaggi e non fanno altro se non velocizzare l'ottenimento delle mosse avanzate di Peter e Miles.

