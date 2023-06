Red Dead Redemption 2: il cane attore Einstein è morto, il proprietario gli dice addio con amore

È morto il cane attore Einstein, che ha lavorato per la motion capture per il cane Cain di Red Dead Redemption 2. L'annuncio è stato dato da Jason Barnes, proprietario di Einstein.

"Einstein era davvero unico nel suo genere. Dal momento in cui ci siamo incontrati, abbiamo formato un legame profondo ed era chiaro che eravamo destinati a innumerevoli avventure insieme", ha scritto Barnes su Instagram. "Possedevi un'intelligenza fuori dal comune, che ti ha fatto guadagnare il nome di Einstein; anche se, a volte, il nome sembrava uno scherzo". I giocatori vengono introdotti a Cain in Red Dead Redemption 2 poco dopo che la banda di Van der Linde si è accampata a Clemens Point. Dutch - capo della banda - permette al figlio di John Marston, Jack, di tenere il cane, che in seguito scomparirà in circostanze misteriose e spiacevoli dopo che la banda si sarà trasferita a Beaver Hollow.

"Anche se il nostro tempo insieme è giunto al termine, il tuo ricordo vivrà per sempre. Red Dead Redemption 2 può immortalarti come Cain, ma sono i ricordi che abbiamo creato insieme che conservano veramente il tuo spirito", ha continuato Barnes. "Le lezioni che mi hai insegnato sulla lealtà, sull'amore e sul vivere la vita al massimo non saranno mai dimenticate".

Barnes ha lavorato come animatore senior presso Rockstar Games durante lo sviluppo di Red Dead Redemption 2. Mentre si esibiva, Einstein doveva indossare una tuta di motion capture appositamente creata che permetteva al team di registrare i dati necessari per dare vita al suo personaggio digitale. Questa performance gli è valsa un posto nei titoli di coda del gioco, insieme a una manciata di altri animali.

"Einstein, il mio miglior cucciolo, mentre ti salutiamo oggi, sappi che sei stato amato e apprezzato oltre ogni misura", ha concluso Barnes nel suo tributo su Instagram. "Il vuoto che lasci è incommensurabile, ma l'impronta che hai lasciato nelle nostre vite non svanirà mai. Riposa in pace, sapendo che sarai per sempre ricordato come una leggenda, un compagno di avventure e il mio migliore amico. Grazie di tutto, ti voglio bene orsetto".

Facciamo le nostre condoglianze a Barnes e a tutti coloro che hanno amato Einstein.