Samsung: sul prossimo Galaxy S26 potrebbe esserci Perplexity AI, addio a Gemini?

L'attesa per un nuovo smartphone Samsung è sempre molto elevata e poche ore fa è emersa un'indiscrezione che potrebbe rappresentare una reale svolta nell'ambito dell'industria degli smartphone. Samsung potrebbe abbandonare Google e con esso il suo modello di intelligenza artificiale Gemini, per fare spazio a Perplexity AI .

Samsung segue l'onda di altri brand

Samsung, dunque, qualora decidesse di portare a termine e fino in fondo questa nuova collaborazione non sarebbe il primo brand a farlo. Anche Motorola ha avviato una partnership con Perplexity e per giunta Apple ha iniziato a mettere gli occhi sull'azienda che considera il suo motore AI come un potenziale sostituto di ChatGPT per Siri.

Logo Perplexity

Stando a quanto risulta, Samsung potrebbe già aver avviato delle discussioni con Perplexity mettendo sul tavolo anche a possibile integrazione con Bixby e il browser Samsung Internet. Si vocifera, inoltre, persino di un intero sistema operativo potenziato dall'AI di Perplexity che sarebbe in grado di far cooperare più agenti tra loro.