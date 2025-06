X: Elon Musk lancia xChat, tante novità per la messaggistica in app

X è spesso al centro di costanti aggiornamenti con Elon Musk in prima linea. L'obiettivo del noto imprenditore sudafricano è quello di rendere X una piattaforma globale , sulla quale poter effettuare diverse tipologie di operazioni come spesso ha dichiarato lo stesso Musk. Notizia delle ultime ore riguarda una novità interessante che andrà ad ampliare le funzionalità di messaggistica dell'app.

xChat: tutte le nuove funzioni

Tra le novità più interessanti e significative, innanzitutto, risulta un nuovo sistema di crittografia in stile Bitcoin che, recentemente, era già stato individuato in una funzione che inizialmente era stata nominata esclusivamente "Chat". Inoltre, xChat introduce all'interno della piattaforma di inviare dei "messaggi a scomparsa", già presenti in altre applicazioni. In questo modo si cerca di tutelare ulteriormente la privacy degli utenti.

Logo di X

Fra le altre innovazioni emerge la possibilità di attuare una condivisione senza limite dei file. Ulteriori dettagli tecnici sull'architettura non sono ancora stati rivelati e resi pubblici. Tra questi dettagli pare, inoltre, che sarà presente anche l'opportunità di proteggere alcuni messaggi con un pin a 4 cifre.