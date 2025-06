I giochi più attesi dai giapponesi includono Mario Kart World e tanti altri: la vostra lista è diversa?

Come potete vedere poco sotto, Nintendo Switch e Nintendo Switch 2 dominano, ma c'è assolutamente spazio anche per PS5.

Il pubblico giapponese è noto per avere gusti leggermente diversi rispetto alla media mondiale, ma esattamente quali sono i giochi che attendono di più tra quelli in arrivo? La risposta arriva dalla nota testata Famitsu che raduna i voti dei lettori e ci dà così un'idea di quali siano i titoli più apprezzati tra quelli in uscita.

I giochi più attesi di inizio giugno in Giappone

Ecco la lista dei giochi più attesi secondo i lettori di Famitsu:

[NS2] Mario Kart World - 742 voti [NSW] Dragon Quest 1 & 2 HD-2D Remake - 716 voti [PS5] Dragon Quest 1 & 2 HD-2D Remake - 329 voti [PS5] Pragmata - 318 voti [NSW] Pokemon Legends: Z-A - 315 voti [NSW] Super Robot Wars Y - 313 voti [NSW] Rune Factory: Guardians of Azuma - 302 voti [NS2] Donkey Kong Bananza - 201 voti [NSW] ToHeart - 175 voti [NS2] Kirby Air Riders - 170 voti [NSW] Professor Layton and the New World of Steam - 164 voti [PS5] Onimusha: Way of the Sword - 159 voti [PS5] Metal Gear Solid Delta: Snake Eater - 154 voti [PS5] Death Stranding 2 - 138 voti [NSW] Gradius Origins - 122 voti [PS5] Super Robot Wars Y - 111 voti [PS5] Trails in the Sky 1st Chapter - 103 voti [NS2] Street Fighter 6 - 95 voti [NS2] Hyrule Warriors: Age of Imprisonment - 93 voti [NSW] Metroid Prime 4: Beyond - 92 voti [PS5] Grand Theft Auto 6 - 90 voti [NSW] Rhythm Heaven Groove - 85 voti [NSW] Tomodachi Life: Living the Dream - 82 voti [PS5] Ghost of Yotei - 80 voti [NS2] Pokemon Legends: Z-A - Nintendo Switch 2 Edition - 76 voti [NSW] Trails in the Sky 1st Chapter - 74 voti [NSW] Inazuma Eleven Re - 71 voti [NSW] Everybody's Golf: Hot Shots - 69 voti [NS2] Yakuza 0 Director's Cut - 66 voti [PS5] Raidou Remastered - 64 voti

Mario Kart World indossa la corona

Come potete vedere, Mario Kart World continua a dominare, come è ovvio. Si tratta di uno dei giochi più attesi e l'uscita di Nintendo Switch 2 è vicinissima. Dovremo vedere la prossima settimana quale gioco prenderà il suo posto: probabilmente Dragon Quest 1 & 2 HD-2D Remake, che ha pochi voti in meno.

Notiamo poi come Pragmata continui a essere in cima alla lista, forse anche più per scherzo che altro, considerando che non si sa nulla e pare essere un nuovo vapor ware di Capcom. Quali sono invece i vostri giochi più attesi?