Poco X7 oggi è in promozione lampo su Amazon, display AMOLED, fotocamera da 50 MP e prestazioni fluide e veloci

Poco X7: sotto e sopra la scocca

Poco X7 è un dispositivo che monta, sotto la scocca, un processore targato MediaTek: in particolar modo si tratta del SoC 7300-Ultra. Inoltre, sempre sotto la scocca, è disponibile una batteria da 5.110mAh con supporto alla ricarica rapida da 45W. In termini di memoria, il device supporta 8/12GB di RAM e 256/512GB di memoria interna. Con esattezza, la promo in questione riguarda il modello da 8/256GB.

Per quanto concerne, invece, il comparto fotografico, segnaliamo la presenza di tre sensori posteriori tra cui spicca, sicuramente, il principale da 50 MP con stabilizzazione ottica. Sul fronte, invece, è disponibile una selfie-cam da 20 MP con apertura f/2.2.