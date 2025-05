Xiaomi presenta Xring O1: il suo primo chip flagship sfida lo Snapdragon 8 Elite

Xiaomi ha appena fatto un ingresso dirompente nel mercato dei chip di fascia alta con l'annuncio ufficiale di Xring O1, il primo SoC top di gamma sviluppato internamente. Dopo anni di dipendenza da fornitori esterni come Qualcomm, l'azienda cinese ha deciso di mettersi in proprio e dimostrare di essere all'altezza dei nomi più importanti nel panorama della tecnologia mobile. Il chip Xring O1 è costruito con processo produttivo a 3nm di seconda generazione e integra una CPU a dieci core e una GPU Immortalis-G925 a 16 core, candidandosi come vero rivale dello Snapdragon 8 Elite, del MediaTek Dimensity 9400 e persino degli Apple A18. Con una configurazione che include due core Cortex-X925 a 3,9GHz, quattro core a 3,4GHz e altri quattro a frequenze inferiori, la scheda tecnica del chip è tra le più aggressive oggi sul mercato.

Nuovi dispositivi con il chip Xring O1: 15S Pro e Pad 7 Ultra Per dimostrare subito la potenza del nuovo processore, Xiaomi ha presentato due nuovi dispositivi basati su Xring O1. Il primo è il 15S Pro, una revisione del modello dello scorso anno, che sostituisce lo Snapdragon 8 Elite con il chip proprietario. Il design elegante in fibra di carbonio e le specifiche da top di gamma lo rendono una vetrina ideale per le capacità del nuovo SoC. Il secondo dispositivo è il Pad 7 Ultra, un tablet premium con display OLED da 14 pollici e una batteria da 12.000 mAh, spesso appena 5,1 mm. Pensato per sfidare direttamente l'iPad Pro, questo dispositivo mostra come Xiaomi stia cercando di espandere la propria presenza anche nel mercato dei tablet di fascia alta, sfruttando l'architettura avanzata del chip Xring O1. Xiaomi 15s Pro Xiaomi non si ferma ai soli smartphone e tablet. L'azienda ha presentato anche lo Xring T1, un chip progettato specificamente per dispositivi indossabili, come dimostra il nuovo Watch S4 con supporto eSIM. Anche se i dettagli tecnici sono ancora scarsi, si sa che integra un modem 4G, ed è il primo passo per portare l'indipendenza hardware anche nel settore dei wearable. La mossa conferma che Xiaomi ha ambizioni più ampie rispetto a una singola categoria di prodotto e punta a creare una vera e propria famiglia di chip interamente progettati in casa.