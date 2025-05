Il nuovo Xiaomi Xring O1 meglio di Snapdragon 8 Elite? Ecco i primi test e la data della presentazione del SoC

L'attesa per il primo SoC di Xiaomi dai tempi di Surge S1, Xring O1, si fa sempre più intensa. Le recenti rivelazioni di Ice Universe tramite Geekbench suggeriscono infatti prestazioni che superano ampiamente le stime iniziali, collocando il chip in diretta competizione con il potente Snapdragon 8 Elite di Qualcomm .

I primi benchmark di Xiaomi XRING O1

A differenza di quando ci aspettavamo dopo le stime iniziali, che collocavano Xring O1 in una fascia di prestazioni paragonabile allo Snapdragon 8 Gen 2, i nuovi dati trapelati delineano uno scenario completamente diverso, proiettando Xiaomi direttamente nell'olimpo dei produttori di chip per smartphone.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Secondo quanto rivelato da Ice Cat (prima conosciuto come Ice Universe) sul suo profilo X, lo sviluppo dell'Xring O1 è stato un progetto quadriennale condotto nel massimo riserbo. Questo primo SoC di Xiaomi di nuova generazione sarà realizzato con un processo produttivo a 3 nanometri di seconda generazione e integrerà ben 19 miliardi di transistor. L'imponente investimento in ricerca e sviluppo ha coinvolto un team di 2.500 persone sembra però aver dato i suoi frutti.

I punteggi preliminari registrati su Geekbench per l'Xring 01 parlano di valori compresi tra i 3.000 e i 3.200 punti nel test single-core e tra i 9.500 e i 9.600 punti nel test multi-core. Per contestualizzare, lo Snapdragon 8 Elite, attualmente il SoC più performante sul mercato, si attesta mediamente sui 3.200 punti in single-core e sui 10.400 punti in multi-core. Riuscire a raggiungere tali livelli, con uno scarto di circa il 5% rispetto al leader del settore al primo tentativo, rappresenterebbe una notevole dimostrazione di forza tecnologica da parte di Xiaomi.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Un Xring O1 con questa potenza di calcolo potrebbe competere quasi alla pari con Qualcomm e superare un concorrente di peso come MediaTek. Quest'ultima, con il suo Dimensity 9400, considerato il principale rivale dello Snapdragon 8 Elite, si ferma a circa 2.600 punti in single-core e 8.000 punti in multi-core su Geekbench. Anche la più recente iterazione, il Dimensity 9400+, non sembra aver colmato significativamente questo divario.

Le nuove informazioni fornite da Ice Cat smentiscono anche le precedenti indiscrezioni riguardanti la configurazione e le frequenze della CPU dell'Xring O1, che parlavano di un'architettura octa-core con una frequenza massima di 3,2 GHz e un processo produttivo a 4 nm. Le rilevazioni di Geekbench indicano invece una configurazione deca-core e un processo produttivo a 3 nm, confermando un approccio tecnologico ancora più avanzato. Ne sapremo di più il 22 maggio 2025, data in cui è prevista la presentazione ufficiale del chip.

Voi che cosa ne pensate? È possibile che Xiaomi sia riuscita a creare un chip così potente praticamente al primo tentativo? Diteci la vostra nei commenti qua sotto.