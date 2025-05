Realme 14 5G, la recensione dello smartphone Android più bravo che bello

Scherzi e discussioni ideologiche a parte, ci troviamo in questa sede a parlare appunto del nuovo Realme 14 5G, che all'interno della serie si colloca proprio nel mezzo . Scopriamo quindi se il detto "in media virtus" ha valore anche in estremo oriente con la nostra recensione del Realme 14 5G .

Sarebbe bello che tutto fosse più semplice e lineare , ma difficilmente vedremo, perlomeno nel prossimo futuro, un'inversione del trend. E senza dubbio il cavaliere bianco destinato a portare ordine in questa sovrabbondanza di offerta non sarà Realme: l'azienda del gruppo Oppo con sede a Shenzen ha infatti lanciato dapprima i Realme 14 Pro e Pro+, poi il 14x e ora il 14 "liscio", portando quindi temporaneamente a quattro il numero di dispositivi della serie, che diventeranno cinque col 14T. Con la serie 12 si era arrivati a sei, quindi c'è ancora margine per migliorare.

All'interno della non particolarmente eccitante situazione di mercato degli smartphone degli ultimi anni, in cui sembrano mancare reali innovazioni ed elementi di sostanziale progresso da diverso tempo, ulteriore motivo di discussione è la grande frammentazione delle singole linee di prodotto, che soprattutto da parte dei produttori cinesi si traduce nel lancio di tutta una serie di modelli diversi che finiscono spesso per confondere le idee al pubblico, incapace di comprendere quali siano le differenze tra le varianti lisce, Pro, Plus, 4G, 5G, Note, Turbo e chi più ne ha più ne metta.

Completa la connettività, che garantisce il supporto per 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC e GPS. È inoltre presente il supporto per la Dual SIM e anche per l'eSIM.

Interessante, all'interno di una dotazione tecnica quindi di un certo spessore, anche la certificazione IP visto che il Realme 14 supporta IP66, IP68 e IP69 ; in buona sostanza significa che la resistenza è garantita contro la polvere ed i getti d'acqua ad alta pressione, all'immersione fino a 2.5 metri per 30 minuti ma anche a getti di acqua calda fino a 90 gradi.

La struttura composta da 1 core prime A720@2.3GHz, 3 core Performance A720@2.2GHz e 4 core Efficiency A520@1.8GHz garantisce poi miglioramenti sostanziali rispetto alla generazione precedente sia dal punto di vista delle prestazioni che dell'efficienza energetica e quindi dell'autonomia, di cui parleremo nel dettaglio più avanti. La GPU è invece una Adreno 810. Insomma, il Realme 14 5G non è certamente uno smartphone costruito riciclando e rimettendo a lucido componenti vecchie, come invece succede spesso di vedere in questa fascia di prezzo.

Malgrado appartenga alla fascia media, la scheda tecnica del Realme 14 5G offre spunti interessanti, a cominciare dal SoC. Sì perché si tratta del nuovissimo Snapdragon 6 Gen 4 , un processore octa core che è il primo della fascia media di Qualcomm ad adottare il processo produttivo a 4 nm di TSMC e ad offrire il supporto per l'AI generativa on device.

Le misure sono di 163.1 x 75.7 x 8 mm per 196 grammi, l'impugnatura è equilibrata nella distribuzione dei pesi ma non particolarmente comoda a causa degli angoli netti della cornice.

Il retro ospita ovviamente l'isola della fotocamera, di forma rettangolare e leggermente protrudente, con il doppio obiettivo, il flash e un anello luminoso chiamato Pulse Light , utile per fornire feedback visivi per chiamate e messaggi in arrivo e altre notifiche simili.

Evidentemente non un'estetica all'insegna della sobrietà, che indirizza questa versione a un target di pubblico giovane e appassionato di tecnologia; per la restante parte dell'audience interessata al Realme 14, sarà quindi probabilmente preferibile scegliere tra le altre due colorazioni disponibili, ovvero il grigio scuro di Storm Titanium o il rosa di Warrior Pink (grande solidarietà a chi deve inventarsi i nomi delle varianti colore degli smartphone).

Come detto il refresh può raggiungere i 120 Hz ma non essendo LTPO non può modificare il valore in maniera dinamica e granulare, limitandosi a poter scendere a 60 Hz. Per questo motivo lo schermo sempre attivo AoD non è in realtà sempre attivo, ma si spegne del tutto dopo alcuni secondi riattivandosi nel momento in cui i sensori di movimento rilevano che lo smartphone è stato preso in mano.

Il valore di picco è infatti dichiarato a 2000 nit, che ovviamente si raggiunge solo in determinate situazioni e per porzioni di schermo: ciò nonostante, lo schermo di Realme 14 è parecchio luminoso e quindi perfettamente leggibile anche sotto alla luce diretta del sole.

Fotocamera

Con Realme 14 l'azienda cinese ha scelto un approccio non particolarmente comune, ovvero di puntare tutto su una singola fotocamera posteriore (in realtà è presente anche un secondo sensore, ma è un semplice modulo da 2 MP di supporto per la gestione della profondità). Questa scelta, pur portando con sé alcune limitazioni evidenti, non è campata in aria: abbiamo visto decine di smartphone cinesi che, accanto a un discreto sensore principale, affiancavano fotocamere secondarie di modestissima qualità, magari da 8 o anche 5 MP, scarse al punto da venire utilizzate raramente e solo per estrema necessità.

Le foto scattate col Realme 14 5G hanno un buon livello qualitativo

Ecco che quindi, piuttosto di una componente fotografica così disomogenea, non è sbagliato preferirgli un singolo sensore di valore superiore, che possa dare soddisfazioni pur senza garantire la versatilità del doppio o triplo modulo.

Nel caso specifico quindi Realme 14 porta con sé una camera posteriore da 50 MP con stabilizzazione ottica a 2 assi e f/1.8 che scatta veramente bene considerato il segmento, con immagini ricche di dettagli e molto soddisfacenti per quanto riguarda resa dei colori e la saturazione. L'obiettivo lavora bene anche con lo zoom 2x senza perdite significative di dettaglio, ma non è il caso di spingersi oltre. La modalità Pro consente poi di scattare anche in formato RAW, per chi desidera avere maggiore margine di lavorazione in fase di editing.

Tra le modalità aggiuntive c'è poi anche quella subacquea che, sfruttando l'IP69, permette di scattare anche sott'acqua disabilitando il touch screen.

Anche in notturna il telefono si comporta bene, con poco rumore e immagini generalmente soddisfacenti. Certamente l'assenza di una ultrawide riduce alcuni margini creativi, ma Realme 14 non delude per quanto riguarda l'elemento fotografico, confermando quindi la bontà della scelta di affidarsi totalmente al singolo sensore.

Il Realme 14 5G ha una sola fotocamera posteriore, affiancata da un sensore da 2 MP per la profondità

Il SoC moderno consente poi l'integrazione di tutta una serie di funzioni di intelligenza artificiale, che comprendono l'eraser per cancellare elementi indesiderati (che funziona particolarmente bene), Volto Chiaro per dare maggiore nitidezza ai ritratti, Rimetti a Fuoco per togliere il mosso e Rimuovi Riflessi. Abbiamo fatto diversi esperimenti con questi strumenti e, pur con un margine di risultati meno soddisfacenti, si sono rivelati efficaci e utili.

Passando ai video, la qualità è buona, un po' meno rispetto alle foto soprattutto per la gestione dell'esposizione automatica che a volte fa fatica a gestire le scene con luminosità più complessa. Ad ogni modo generalmente i video sono validi, con risoluzione massima a 4K che si ferma però a 30 FPS, mentre per i 60 bisogna scendere a 1080p.

Infine la selfie camera da 16 MP con f/2.4 e stabilizzazione elettronica su cui non c'è moltissimo da dire: funziona discretamente per il suo ambito di utilizzo, e gli scatti sono adeguati e con un buon dettaglio. In questo caso i video però sono modesti, e non riescono ad andare oltre i 1080p a 30 FPS.