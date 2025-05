Nintendo tornerà alla Gamescom 2025, dopo l'assenza dell'anno scorso

Come probabilmente ricorderete, Nintendo aveva scelto di non essere presente alla Gamescom 2024 , preferendo proseguire con la sua tipica comunicazione "diretta" attraverso i propri canali autonomi, ma quest'anno evidentemente ha cambiato idea.

Un'ottima occasione per spingere Nintendo Switch 2

In effetti, trattandosi dell'anno di lancio di Nintendo Switch 2, è comprensibile che la compagnia voglia sfruttare la maggiore fiera videoludica europea, che oltretutto avrà luogo proprio nella finestra di uscita, per spingere ulteriormente la nuova macchina.



Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Ricordiamo che la Gamescom 2025 si terrà dal 20 al 24 agosto a Colonia, in Germania, dunque un paio di mesi dopo il lancio fissato per Nintendo Switch 2, che avverrà il 5 giugno 2025, ma ancora in tempo per sfruttare la scia della novità e poter magari presentare su un ottimo palcoscenico le novità in arrivo.

Nel periodo della fiera, saranno già usciti e disponibili sul mercato sia Mario Kart World che Donkey Kong Bananza, dunque la loro presenza avrà forse meno rilievo, ma ci sarà ancora tempo per presentare a dovere Metroid Prime 4: Beyond e Leggende Pokémon: Z-A, dunque possiamo comunque aspettarci ottime cose dalla presenza di Nintendo all'evento.

A questo punto, attendiamo eventuali anticipazioni sui contenuti che Nintendo poterà nel corso della Gamescom 2025, dal 20 al 24 agosto.