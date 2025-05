Il nuovo Raid Teracristal di Pokémon Scarlatto e Violetto include un Pokémon Drago dalla quarta generazione

I Raid Teracristal di Pokémon Scarlatto e Violetto propongono a cadenza regolare nuove sfide da affrontare e Pokémon speciali da aggiungere alla propria collezione. Il prossimo avrà come protagonista Garchomp, il Pokémon pseudo-leggendario di tipo Drago / Terra introdotto nei giochi di quarta generazione.

L'evento prenderà il via venerdì 23 maggio e si concluderà il 25 dello stesso mese. Nel caso non riusciste a partecipare, potrete rifarvi la settimana successiva, per la precisione tra il 30 maggio e l'1 giugno. Nella seconda settimana nei raid apparirà anche Blissey nei raid.