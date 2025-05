I due film degli Avengers di Marvel sono stati posticipati di vari mesi

Cosa sappiamo dei due film degli Avengers

Ci sarà da aspettare svariati mesi in più per poter vedere le due pellicole, di cui per ora non abbiamo ancora visto un trailer. Ciò che sappiamo è che i fratelli Russo tornano a dirigere i due film, dopo essersi occupati dei precedenti film degli Avengers.

Anche Robert Downey Jr. tornerà, ma questa volta nei panni del Dottor Destino invece che di Iron Man. Secondo le voci, Marvel ha dovuto spendere molto e fare varie concessioni per poterlo avere tra le proprie fila.

Robert Downey Jr. nei panni di Iron Man

Marvel ha anche già rivelato che Doomsday avrà un cast gigantesco che comprende attori provenienti da altri film degli Avengers, da film Marvel più recenti, da un gruppo di X-Men e persino dal film di Fantastic Four di quest'anno. Secondo quanto riferito, anche Chris Evans tornerà per Doomsday, ma non è chiaro in quale ruolo.