I fratelli Russo hanno girato la scena post riconoscimenti di Thunderbolts* sul set di Avengers: Doomsday

Joe e Anthony Russo, meglio conosciuti come i fratelli Russo , i registi di Avengers: Doomsday (ancora in lavorazione), nonché di Avengers: Infinity Wars e di Avengers: Endgame (tra gli altri), hanno confermato di essere gli autori della lunga scena post riconoscimenti di Thunderbolts* , giusto ieri ribattezzato The New Avengers . Vista proprio quest'ultima rivelazione, la cosa ha davvero senso.

Rimanete fino alla fine!

I Russo hanno svelato la novità con un messaggio pubblicato sui loro social media, in cui esortano i fan ad assicurarsi di rimanere fino alla fine del film per avere un primo assaggio di Doomsday.

"Se non avete visto Thunderbolts*... Andate subito! @jakeschreier ha fatto un film fantastico!" si legge nel post dei fratelli Russo. "Congratulazioni a tutto il cast e alla troupe. E assicuratevi di rimanere fino alla fine dei titoli di coda... vi abbiamo lasciato una piccola sorpresa."

Il regista di Thunderbolts*, Jake Schreier, aveva precedentemente rivelato che, sebbene fosse presente sul set durante le riprese, la scena post-credits del film era stata in realtà diretta da qualcun altro, sul set di un film diverso. Ora è confermato che, come aveva lasciato intendere Schreier, quel film era Avengers: Doomsday e i registi erano i Russo. Considerando il collegamento tra i due film, non stupisce che sia così, nel senso che è un'ottima mossa di marketing per creare continuità tra i due, nonché un modo per sdoganare i nuovi personaggi al grande pubblicoo.