Gears of War: Reloaded non richiede un account Microsoft per tutte le funzioni cross-play, ma è molto utile

Gears of War: Reloaded su PS5, Xbox Series X|S e PC non richiede obbligatoriamente un account Microsoft per giocare in multiplayer, per quanto è necessario per accedere alle "funzionalità complete" del cross-play.

Stando ai dettagli condivisi dalla casa di Redmond, anche senza un account Microsoft è possibile giocare alla campagna con un amico in co-op o affrontare nel PvP i giocatori da qualsiasi piattaforma tramite il cross-play.