Gears of War: Reloaded per PS5 è disponibile in preordine su Amazon

Tra le proposte di oggi troviamo Gears of War: Reloaded per PS5 su Amazon a 39,99 €. Si tratta di un preordine, dato che il gioco uscirà ufficialmente il 26 agosto 2025 . Se siete interessati, potete accaparrarvi la vostra copia tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon , mentre la consegna è prevista entro il 30 agosto. Inoltre, se richiesto entro 14 giorni dalla consegna, è possibile restituirlo. In questo caso si tratta della copia per PlayStation 5, ma vediamo meglio ulteriori dettagli.

Cos'è Gears of War: Reloaded

Gears of War: Reloaded è la versione rimasterizzata del primo titolo, in questo caso ottimizzata per PlayStation 5 e creata con Unreal Engine. In questo gioco sono inclusi tutti i contenuti successivi al lancio del titolo originale, quindi troviamo mappe multiplayer, personaggi e cosmetici, nonché una campagna bonus, il tutto senza costi aggiuntivi.

Le meccaniche sono chiaramente fedeli alle originali, ma in questo caso troverete una grafica migliorata, niente tempi di caricamento, asset in 4K, HDR, Dolby Atmos, luci e ombre per un'esperienza ancora più coinvolgente e divertente. Inoltre, il gioco offre il supporto al crossplay, quindi potrete giocare con i vostri amici a prescindere dalla piattaforma.

Ad arricchire il gioco troviamo la progressione multipiattaforma, di conseguenza è possibile conservare i progressi passando da una piattaforma all'altra. Se volete sapere cosa ne pensiamo, in questo articolo trovate le nostre prime impressioni in merito.