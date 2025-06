Un utente di Mario Kart World ha eseguito 770 acrobazie aeree prima di tornare a terra: è record mondiale?

Mario Kart World ci permette di eseguire varie acrobazie aeree quando eseguiamo dei salti e ovviamente più lunghi e alto sono i balzi più è facile eseguirne varie in serie: il vostro record quant'è? Anzi, non ditecelo, tanto non crediamo proprio abbiate battuto quello che potrebbe benissimo essere il record mondiale: 770 "trick" prima di toccare terra .

Il video delle acrobazie in Mario Kart World

Come potete vedere nel video qui sotto, l'utente Bubbers ha mostrato che, usando un Fungo per dare una bella spinta a un Tipo Timido sul bordo del tracciato per poi usare una Piuma, è possibile dire alla gravità che no, qui lei non ha niente da vedere e iniziare a galleggiare così a lungo che è possibile eseguire centinaia e centinaia di mosse.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Tra l'altro, il personaggio non cade di propria iniziativa, ma semplicemente a un certo punto Mario Kart World lo prende e lo riporta sul tracciato, magari perché si è allontanato troppo. È quindi possibile che nel corso del tempo vengano trovati altri punti dove usare il glitch e aumentare così il numero di acrobazie aeree.

Se però veramente non lo considerate valido, sappiate che - in una zona diversa - lo stesso utente è stato in grado di ottenere oltre 70 trick senza usare alcun glitch: comunque un ottimo risultato.

Vi segnaliamo infine che Mario Kart World è stato aggiornato alla versione 1.1.2.