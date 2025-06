Altman parlava di fedeltà, ma tre talenti OpenAI hanno accettato la maxi offerta di Zuckerberg

Qualche giorno fa vi abbiamo parlato di Meta e dei suoi tentativi di accaparrarsi i dipendenti di OpenAI con offerte esorbitanti (oltre 100 milioni di dollari). Poiché i tentativi sembravano vani, Sam Altman - in un podcast con suo fratello Jack - ha lodato la fedeltà dei suoi dipendenti, affermando che il loro rifiuto era motivato dall'innegabile successo di OpenAI. Secondo Altman, gli "attuali sforzi di Meta in materia di IA non hanno funzionato come speravano", ma adesso le cose potrebbero cambiare. Tre talenti di OpenAI, alla fine, hanno accettato l'offerta di Zuckerberg.