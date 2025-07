Gears of War: Reloaded arriva finalmente su PS5, pre-ordinalo al prezzo minimo garantito su Amazon

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile un pre-order che farà felici tutti gli utenti PS5. Un'iconica ex esclusiva Microsoft arriva, finalmente, anche su console di casa Sony, si tratta di Gears of War e dell'edizione "Reloaded" in uscita il prossimo 26 agosto che risulta essere disponibile al pre-order a 40,90€. Puoi pre-ordinare il gioco direttamente tramite questo link oppure accedendo alla pagina prodotto cliccando sul box dedicato qui sotto: Si tratta della seconda operazione di rimasterizzazione e restyling del primo capitolo della saga che, ora, viene riproposto in una veste nuova e all'avanguardia, in linea con le principali produzioni di questa generazione.