Non si sa per quale motivo, ma Clair Obscur: Expedition 33 ha la fisica applicata anche ai testicoli

Fate attenzione, perché per parlare dell'argomento dobbiamo dare delle anticipazioni su alcuni dei contenuti del gioco. Se non volete sapere nulla, non continuate a leggere e passate oltre.

Tanta fisica

Nel corso di Clair Obscur: Expedition 33 è possibile arrivare su delle spiagge dove si può partecipare a dei minigiochi con i Gestral (alcune delle creature del mondo di gioco). Ad esempio possiamo superare delle prove di parkour, oppure giocare a una specie di Pong. Comunque sia, alcune delle ricompense sono dei costumi da spiaggia a righe (francesissimi nello stile), con cui si possono vestire i personaggi in qualsiasi momento (sono gratuiti, tranquilli).

Naturalmente questi indumenti mettono in risalto le forme maschili e femminili più dei completi standard indossati solitamente dai nostri eroi. In particolare Gustave mostra un gulliver di dimensioni ragguardevoli che, oltretutto, è soggetto alla fisica. Sì, dondola, come potete vedere nel video qui sopra.

Interessante il fatto che proprio lui abbia ricevuto simili attenzioni (se avete giocato e siete andati abbastanza avanti nella storia dovreste sapere a cosa ci riferiamo).

Perché Sandfall Interactive ha aggiunto un dettaglio simile? In realtà non è detto che sia stato il core team a farlo, visto che le animazioni del gameplay sono state affidate a uno studio esterno. Comunque sia, stiamo parlando di una fisica realistica, quindi non esagerata come quella vista in altri titoli, che è stata applicata un po' a tutti i personaggi, anche a quelli femminili. Non aspettatevi che Lune o Maelle sfoggino movenze alla Dead or Alive Xtreme però, perché non è questo il caso.

Non è certo questo il primo caso di fisica applicata all'apparato riproduttivo di qualche animale. Ad esempio recentemente l'abbiamo vista aggiunta a dei gatti virtuali .