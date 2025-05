Anche questa spinta ha contribuito al grande successo registrato dall'opera prima dello studio francese Sandfall Interactive, che come abbiamo visto ha già raggiunto grandi traguardi sul mercato, avendo venduto oltre un milione di unità in tre giorni .

Il fatto che sia stato posto da Microsoft in evidenza da subito tra le produzioni più in vista su Xbox Game Pass ha contribuito a "cambiare la visione" di Clair Obscur: Expedition 33, ha spiegato Handrahan, in particolare dopo la presentazione nel corso dell' Xbox Games Showcase dello scorso anno .

In un'intervista pubblicata da The Game Business, il portfolio director di Kepler Interactive, Matt Handrahan, ha spiegato che Clair Obscur: Expedition 33 ha ricevuto una spinta fondamentale da Xbox , fin dalla prima presentazione .

Una partnership strategica molto importante

Clair Obscur: Expedition 33 è stato fortemente sostenuto da Xbox, che lo ha inserito in due eventi principali dell'azienda e lo ha lanciato all'interno del servizio in abbonamento Xbox Game Pass, come sa bene chi ha seguito il titolo fin dall'inizio.

"Durante il Summer Showcase il nostro gioco è stato affiancato a Gears of War, Fable e a prodotti tradizionalmente noti come tripla A di grosso calibro", ha dichiarato Handrahan.

"Questo ha permesso alla gente di capire cosa fosse in un modo che credo avremmo faticato a fare se non fossimo stati alleati con Xbox in quel modo: non avremmo potuto farlo solo con una demo su Steam, per esempio".

"Ci ha aiutato a rivendicare questo territorio AA in modo molto più sicuro. Perché si tratta di uno spazio vago che si colloca a metà strada tra i piccoli giochi e i giochi estremamente grandi, e la zona coperta è molto vasta".

Anche il fatto che sia stato lanciato a brevissima distanza dall'uscita a sorpresa di The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered alla fine sembra non abbia danneggiato più di tanto il gioco, con Handrahan a spiegare che l'arrivo di Oblivion ha anzi aiutato a riportare al centro dell'attenzione gli RPG, in un certo senso giocando a favore anche del loro titolo.