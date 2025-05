Pokémon Scarlatto e Violetto presto daranno il via a un Raid Teracristal con un Pokémon pseudo-leggendario

I dettagli del Metagross dell'evento

Il Metagross in questione apparirà solo nei raid a sette stelle e avrà l'Emblema della Forza Assoluta. Come da prassi e il Teratipo fisso di tipo Acciaio. Come da prassi, potrete catturare un solo esemplare per gioco, ma in compenso potrete ripetere lo scontro quante volte vorrete se siete interessati a dare una mano ad altri giocatori e/o mettere le mani sulle altre ricompense in palio.

Per prendere parte a questo e altri appuntamenti simili, è necessario connettere il vostro Nintendo Switch a Internet e scaricare le ultime notizie dal Poké Portale dal menu di gioco. I Raid Teracristal sono scontri di alto livello che potete affrontare assieme a compagni guidati dall'IA o in multiplayer online con altri giocatori. Nel secondo caso è necessario avere una sottoscrizione a Nintendo Switch Online attiva.

Il Metagross del nuovo evento di Pokémon Scarlatto e Violetto

Vi segnaliamo anche che al momento è attivo il Raid Teracristal di Gimmighoul, che offre maggiori probabilità di incontrare la versione cromatica di questo Pokémon.