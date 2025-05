Pokémon Black Bolt e White Flare introducono un nuovo livello di rarità per le carte del GCC

In particolare, tre carte si fregeranno di questo particolare livello esclusivo: Reshiram, Zekrom e Victini , in base a quanto riferito finora, che dunque assurgeranno a un nuovo livello di rarità assoluto.

In base a quanto riferito, oltre ai classici livelli di rarità già visti in precedenza, i nuovi pacchetti dell'espansione Black Bolt e White Flare presenteranno il nuovo livello "BWR" , presumibilmente riferito a "Black and White Rare", dunque riguardante le carte specifiche di questi set.

Come è emerso dalle ultime notizie, Pokémon Black Bolt e White Flare saranno i nuovi set di espansione per il GCC , ispirati a Pokémon Bianco e Nero, e porteranno con loro anche carte caratterizzate da un nuovo livello di rarità inedito .

Ecco le carte rare

In attesa di informazioni ufficiali anche per quanto riguarda il mercato occidentale, per il momento è emerso che Pokémon Black Bolt e White Flare arriveranno a giugno in Giappone e il mese successivo, a luglio, anche sui mercati occidentali, ancora senza una data di uscita precisa.

I pacchetti in questione rappresentano una celebrazione in occasione del 15° anniversario di Pokémon Bianco e Nero, usciti originariamente nel 2010 su Nintendo DS e ricordati con questo nuovo set d'espansione che porterà con sé numerose nuove carte.

L'ambientazione scelta è la regione di Unova, ovvero quella degli originali, e le carte includeranno 156 Pokémon provenienti dal Pokédex di tale area, recuperando dunque le creature viste nei capitoli usciti quindici anni fa sulla console portatile Nintendo.

Le tre carte in questione sono caratterizzate da una colorazione unitaria praticamente introvabile altrove: Reshiram è interamente bianca, Zekrom è nera e Victini è rossa, rappresentando dunque dei design particolarmente inusuali rispetto agli standard di Pokémon e rendendole probabilmente degli oggetti molto ambiti dai collezionisti.

Nel frattempo, abbiamo visto la nuova espansione Guardiani Astrali per GCC Pokémon.