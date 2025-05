Google permette ai bambini di usare Gemini AI: arriva l’accesso per gli under 13 con il parental control attivo

Google sta per aprire l'accesso alle sue app Gemini AI anche ai bambini sotto i 13 anni, a condizione che siano configurati tramite un account supervisionato dal sistema Family Link. Lo ha riportato The New York Times, e un portavoce di Google ha confermato ufficialmente la novità a The Verge.

L’assistente AI come supporto educativo… con qualche rischio Secondo Google, l'obiettivo è permettere ai più piccoli di usare Gemini per attività come aiuto nei compiti o lettura di storie. L'azienda garantisce che i dati dei bambini non verranno utilizzati per addestrare i modelli di intelligenza artificiale, una politica già applicata anche agli account Google Workspace for Education. Gemini e il salvataggio delle informazioni Tuttavia, in un'email inviata ai genitori, Google avvisa che "Gemini può commettere errori" e che i bambini "potrebbero imbattersi in contenuti indesiderati". Il tono dell'avvertimento è prudente, soprattutto alla luce di incidenti avvenuti su altre piattaforme AI, come Character.ai, dove alcuni giovani utenti sono stati esposti a conversazioni inappropriate o hanno fatto fatica a distinguere tra chatbot e persone reali.