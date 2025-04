GCC Pokémon Pocket presenta la nuova espansione Guardiani Astrali, data di uscita e trailer

Confermando alcune indiscrezioni circolate nelle ultime ore, il nuovo set sarà a sarà incentrato sulla settima generazione di giochi Pokémon (Sole e Luna, Sole e Luna 2) e avrà come protagonisti Solgaleo ex e Lunala ex .

Le prime carte presentate

Oltre ai due Pokémon Leggendari, il video di presentazione dell'espansione ci offre un assaggio di alcune delle carte incluse. Non potevano mancare i tre starter di settima generazione, ovvero Rowlet, Litten e Popplio, nonché le Forme Alola e altri Pokémon introdotti in Sole e Luna, come Oricorio, Meowth di Alola, Raichu di Alola ex, Vulpix di Alola, Marowak di Alola. A queste si aggiungono carte Allenatore. come il "Pokédex Rotom", la "Caramella Rara" e altre ispirate vari personaggi.

Secondo le indiscrezioni circolate nelle ultime ore, dovrebbe trattarsi del set con nome in codice A-3. Se confermato, parliamo di un'espansione piuttosto corposa al pari di "Geni Supremi" e "Scontro Spaziotemporale", che include oltre 200 o più carte.

Rimanendo in tema, ieri vi abbiamo presentato in esclusiva italiana due delle nuove carte in arrivo con l'espansione Scarlatto e Violetto - Rivali Predestinati del Gioco di Carte Collezionabili Pokémon.