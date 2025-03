GCC Pokémon Pocket presenta l'espansione Tripudio Splendente con un trailer, ecco quando sarà disponibile

Il nuovo set è stato svelato tramite il trailer che trovate qui sotto, offrendo un primo assaggio di alcune delle nuove carte in arrivo, alcune delle quali saranno per la prima volta di Pokémon Shiny, ovvero caratterizzati da una colorazione alternativa da quella standard.

Un antipasto delle nuove carte in arrivo

Nel filmato vediamo sbustare le versioni cromatiche di Charizard Ex, Lucario Ex, Wiglett, Pachirisu, Varoom e Beedril. Inoltre, saranno presenti anche Tatsugiri, Sprigatito, Pinsir, la carta aiuto di Rosso (il protagonista della prima generazione di videogiochi Pokémon) e Kissara. Il lancio della nuova espansione sarà accompagnato dall'inizio dell'evento "missioni mazzo iniziale ex", che sarà disponibile da venerdì 28 marzo fino a domenica 27 aprile.

Tripudio Splendente arriverà a neppure a un mese dal lancio dell'espansione Luce Trionfale, arrivata lo scorso 28 febbraio assieme ad Arceus Ex, Tyranitar, Carnivine, Raichu, Magnezone e molte altre carte ancora. Chiaramente l'arrivo di un nuovo set è sempre molto attesa dai giocatori, visto che porterà sicuramente una ventata di aria fresca nel meta e maggiori opzioni per la creazione di deck da usare nei match online.