Assassin's Creed Shadows riceve la patch 1.0.4 con nuove missioni, Codex aggiornato e correzioni varie

Ubisoft ha pubblicato oggi pomeriggio la patch 1.0.4 di Assassin's Creed Shadows , che ora è disponibile per il download su tutte le piattaforme, con le dimensioni che vanno dai 4,67 GB per PS5 a 20 GB per Xbox Series X|S.

Una nuova missione e altre novità

La sinossi della nuova storia, recita: "Un incontro con Luis Frois in una missione gesuita si trasforma in un'opportunità per aiutare un vecchio amico. Recupera gli appunti perduti, proteggi Lady Satoko e scopri di più sui gesuiti in questo nuovo Story Pack gratuito giocabile sia con Naoe che con Yasuke."

Potrete incontrare Luis Frois e iniziare l'arco della missione ad Azuchi. Luis si trova a sud del Quartiere dei Mercanti. La missione sarà disponibile dopo aver completato "The Path he walks", di Yasuke.

Una delle nuove voci del Codex

È stato anche aggiornato il Codex, che ora include le biografie dei personaggi, in modo da avere sempre a portata di mano informazioni su alleati e nemici. Oltre a questo la patch include numerse correzioni di crash, problemi di stabilità e bug più e meno noti. Per tutti i dettagli vi rimandiamo alle note ufficiali della patch 1.0.4 di Assassin's Creed Shadows, che è stata pubblicata a su Reddit a questo indirizzo. I nuovi contenuti dell'aggiornamento sono solo l'inizio: Ubisoft ha svelato la scorsa settimana una ricca roadmap di contenuti in arrivo nei prossimi mesi con altre missioni, collaborazioni e funzionalità.