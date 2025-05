Android 16: Google punta sulla sicurezza con il sistema di rilevamento intrusioni

Il nuovo sistema di rilevamento intrusioni

Dopo aver anticipato l'introduzione di una "Modalità di Protezione Avanzata", l'analisi del codice ha portato alla luce stringhe descrittive che delineano il funzionamento di questo cosiddetto "sistema di rilevamento intrusioni". A quanto pare tale funzionalità manterrà un registro privato e cifrato delle attività di sistema e di rete, un registro che potrà essere esaminato dagli utenti in caso di attività sospette. Le informazioni raccolte in questo registro includeranno eventi USB, installazioni di applicazioni, connessioni Bluetooth, informazioni sulla schermata di blocco, reti Wi-Fi e la cronologia di navigazione. È importante sottolineare la sensibilità di alcune di queste informazioni, come la cronologia di navigazione, la cui protezione da accessi non autorizzati riveste un'importanza cruciale per la privacy.

Il codice ricavato da Android Authority dall'APK

Un'ulteriore stringa, "intrusiondetection_readonly_pref_2_desc" e il relativo titolo "Log collection", dettagliano ulteriormente la tipologia di dati che verranno raccolti. Attivando la funzionalità, l'utente acconsentirà alla raccolta di registri con crittografia end-to-end (E2EE) relativi a eventi USB, informazioni di rete come la cronologia di navigazione, installazioni di applicazioni, connessioni Bluetooth, informazioni sulla schermata di blocco e reti Wi-Fi. La stringa sottolinea che solo l'utente sarà in grado di decrittografare questi dati, utilizzando la password del proprio account Google e il blocco schermo del dispositivo.

Le stringhe "intrusiondetection_resources_card_desc" e "intrusiondetection_resources_card_title" evidenziano il ruolo cruciale dell'account Google nel processo di cifratura dei registri, raccomandando agli utenti di selezionare l'account corretto. Infine, le stringhe "intrusiondetection_switch_title" e "intrusiondetection_title" si riferiscono rispettivamente all'opzione per attivare il sistema di rilevamento intrusioni e alla schermata di configurazione della "Protezione Avanzata".

Sarà interessante osservare come Google implementerà concretamente questa funzionalità e come gli utenti potranno interagire con i dati raccolti per proteggere i propri dispositivi. E voi cosa ne pensate? Diteci la vostra nei commenti qua sotto.