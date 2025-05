Android 16 trasforma lo smartphone in un desktop: ecco la nuova Desktop Mode

Una modalità simile al DeX di Samsung sta per arrivare sui Pixel: il telefono si trasformerà in un vero e proprio PC

Con Android 16, Google sta preparando una delle funzionalità più ambiziose mai viste sul sistema operativo mobile: una modalità desktop completa, capace di trasformare il proprio smartphone in un computer da scrivania semplicemente collegandolo a un monitor tramite USB-C. Un'anteprima della funzione è stata scoperta da Mishaal Rahman su Android Authority e mostrata in un video che evidenzia chiaramente l'interfaccia desktop in funzione su un Pixel 8 Pro.

Un’interfaccia da vero sistema operativo desktop La nuova Android Desktop Mode non è solo una duplicazione dello schermo: ripensa completamente l'interfaccia per un utilizzo su monitor esterni, proprio come accade con DeX di Samsung. Nella versione attuale, attivabile manualmente dalle opzioni sviluppatore nella beta di Android 16, una volta collegato il telefono a un monitor compatibile, lo schermo si trasforma in un ambiente simile a Windows, con: Barra delle applicazioni inferiore , dove è possibile ancorare le app preferite;

, dove è possibile ancorare le app preferite; Drawer delle app in stile Start Menu; Barra di stato superiore, con indicatori di rete, batteria e Wi-Fi; Finestre ridimensionabili, che possono essere affiancate con un semplice snap a sinistra o destra dello schermo. La sensazione, nel complesso, è quella di utilizzare un tablet Android in modalità finestra, ma con tutti gli elementi chiave dell'esperienza desktop, inclusi i pulsanti di navigazione posizionati sulla taskbar.