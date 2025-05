Drive Rally, la recensione del gioco di guida in cel shading ispirato ai classici

Disponibile su Steam nella versione completa, arrivata dopo un periodo in accesso anticipato, il nuovo titolo sviluppato dal piccolo team polacco Pixel Perfect Dude punta insomma a conquistare gli appassionati di giochi di rally e, in particolare, quelli che conservano dei gran bei ricordi di un periodo particolarmente felice per questo sottogenere.

Drive Rally (stilizzato in #DRIVE Rally) prende spunto da alcuni classici degli anni '90 per consegnarci un'esperienza di guida arcade immediata ma tutt'altro che banale, caratterizzata da una grafica in cel shading che trasforma le auto e gli scenari in un colorato e fumettoso cartone animato in movimento, mettendoci a disposizione un ampio parco vetture e sei differenti scenari.

Approccio e contenuti

Che Drive Rally si ponga come l'evoluzione del mobile game #DRIVE è chiaro ed evidente: lo stile è lo stesso, sebbene la visuale principale sia in questo caso posizionata subito dietro la vettura e sia presente una struttura a supporto di discreta sostanza, con quattro differenti modalità che fanno riferimento a sei ambientazioni, ognuna delle quali sede di svariati tracciati.

Si va dallo scenario forestale di Holzberg, in Germania, alle distese desertiche di Dry Crumbs, in Arizona; dalle strade ghiacciate di Revontuli, in Finlandia, alle paludi asiatiche di Vinh Vang; dai paesaggi torridi messicani di Rio Guacamole ai suggestivi paesaggi di Tofuyama, in Giappone. La varietà visiva non manca, ma non tutte le location appaiono ugualmente ispirate, come spesso accade.

Le modalità presenti in Drive Rally attingono a questa dotazione di percorsi, cercando però di proporre esperienze distinte. Si comincia con i Campionati, che ci vedono gareggiare all'interno delle sei ambientazioni in time attack rallistici con tanto di classifica generale e una gran quantità di premi sbloccabili, che vanno dalle vetture ai componenti per personalizzarne l'aspetto.

L'ambientazione tedesca di Drive Rally

Ci sono poi la Gara Veloce, che non ha bisogno di descrizioni; l'Esplorazione Libera, che permette di girare liberamente nelle mappe alla ricerca di collezionabili; e la Modalità Festa, quest'ultima pensata per dar vita a sfide in locale per un massimo di dodici partecipanti, che dovranno alternarsi al controller nel tentativo di stabilire il miglior tempo sul tracciato.