NVIDIA GeForce NOW si aggiorna a maggio con ventuno nuovi giochi, molti dei quali saranno disponibili sulla piattaforma fin dal giorno del lancio, andando a consolidare ulteriormente il servizio di cloud gaming che consente di giocare in streaming su PC, Mac, smartphone e TV senza attese né download.

Fra le novità più rilevanti del mese spicca naturalmente DOOM: The Dark Ages, in arrivo il 15 maggio: l'ultimo capitolo della celebre serie sparatutto di id Software, che ci condurrà stavolta in uno scenario medievale oscuro e minaccioso, strapieno di insidie con cui il DOOM Slayer dovrà confrontarsi.

Qualche giorno prima, l'8 maggio, sarà la volta di Revenge of the Savage Planet, un surreale sparatutto sci-fi che si pone come il sequel spirituale di Journey to the Savage Planet; ma anche di Spirit of the North 2, un'avventura che ci condurrà nuovamente fra le fredde terre nordiche.

Andando avanti al 22 maggio assisteremo all'arrivo di Blades of Fire, il nuovo titolo di MercurySteam in cui vestiremo i panni di un abile blacksmith a cui viene affidato il compito di creare le armi necessarie per difendere il regno dall'invasione di un esercito spietato.