I Joy-Con di Nintendo Switch 2 possono essere personalizzati: spunta in rete un kit

A cambiare è anche l'aspetto, visto che invece di un singolo colore propongono una struttura principale in grigio scuro con inseriti rossi (per il destro) e azzurri (per il sinistro).

Una delle tante differenze di Nintendo Switch 2 rispetto all'attuale console della casa di Kyoto sono i Joy-Con . La versione "2" di questi controller varia per dimensioni e tasti, oltre che per il modo di connettersi al corpo della piattaforma da gioco.

I leak dei Joy-Con di Nintendo Switch 2

Secondo una segnalazione di Centro LEAKS, i pannelli laterali dei Joy-Con 2 - di base grigi - possono essere rimossi e sostituiti. Potete vedere il posto qui sotto per capire in che modo. Lo spazio di Nintendo Switch 2 basta a malapena per 4 giochi AAA e c'è solo una soluzione Tramite Alibaba sono presenti delle strisce decorative sostitutive per i Joy-Con 2 di Nintendo Switch 2, a prezzi bassi (circa 4 euro). Non pare però che si possibile sostituire le parti colorate sotto l'analogico.

La sostituzione dei pannelli laterali dei controller della console permetterebbe non solo di cambiare colore, ma di avere vari tipi di personalizzazione, comprese alcune a tema con vari videogiochi, senza dover cambiare l'intero controller. Non c'è molto spazio, questo è vero, ma siamo certi che per pochi euro in molti acquisterebbero delle decorazioni a tema Super Mario o The Legend of Zelda.

Immaginiamo anche che i più creativi personalizzeranno personalmente questi elementi (magari anche con incisioni). Dipenderà però molto dalla resistenza della plastica, probabilmente.

Va comunque detto che non possiamo ancora affermare che questa sia una "funzione" ufficiale dei controller. È possibile che semplicemente la componente possa essere staccata facilmente permettendo la sostituzione e che i produttori di accessori stiano solo sfruttando la cosa senza il benestare di Nintendo. Dovremo vedere se arriveranno prodotti ufficiali o conferme da parte della compagnia di Kyoto.

Certo è che pubblicare informazioni su Nintendo Switch 2 prima di Nintendo è un po' un rischio. Nintendo ha fatto causa a Genki, l'azienda che ha mostrato una replica di Switch 2 in anticipo.