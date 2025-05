TikTok multata per 600 milioni di dollari per trasferimento illecito di dati in Cina

TikTok è stata colpita da una nuova, pesantissima sanzione da parte dell'Unione Europea : 530 milioni di euro (circa 600 milioni di dollari) per aver trasferito illegalmente i dati degli utenti europei su server in Cina. La decisione arriva da un tribunale irlandese, che ha riconosciuto una grave violazione del Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) da parte della piattaforma di proprietà di ByteDance.

I dettagli della violazione e la sentenza della corte

L'indagine è stata condotta dalla Data Protection Commission (DPC) irlandese, che ha evidenziato come TikTok non sia stata in grado di garantire che i dati trasferiti in Cina fossero protetti con lo stesso livello di sicurezza previsto dal diritto europeo. In particolare, la corte ha citato le leggi cinesi su antiterrorismo e controspionaggio, che avrebbero potuto permettere alle autorità cinesi di accedere ai dati degli utenti europei.

I dettagli della multa

La multa è stata suddivisa in due parti: 485 milioni di euro per il trasferimento illecito dei dati in Cina, e 45 milioni per la scarsa trasparenza dell'informativa sulla privacy, che non spiegava in modo adeguato la gestione di questi trasferimenti. Solo nel 2022 TikTok ha aggiornato la sua privacy policy, che oggi viene ritenuta conforme, ma l'adeguamento è stato giudicato tardivo. La multa si mette in coda ad altre che sono state emesse di recente per Apple e Meta.