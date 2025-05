Squid Game 3 ha un teaser ufficiale in arrivo prestissimo: annunciata la data in cui verrà mostrato

Manca ormai pochissimo alla presentazione di Squid Game 3, e l'account social ufficiale della serie coreana ha appena annunciato la data in cui verrà mostrato il primo teaser ufficiale della nuova stagione: si tratta di domani, martedì 6 maggio.

Come abbiamo visto già nei mesi scorsi, Squid Game 3 ha una data di uscita ufficiale, annunciata da Netflix e fissata per il 27 giugno, dunque i tempi sono maturi per una presentazione vera e propria della nuova stagione, anche se per video più estesi potrebbe volerci ancora un po' di tempo.

Intanto, però, c'è la conferma del fatto che un primo teaser ufficiale verrà mostrato proprio domani, 6 maggio, senza però specificare precisamente se si tratti di un vero e proprio trailer o di qualcosa di molto meno esteso e chiaro, ma staremo a vedere.