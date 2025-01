Squid Game 3 ha una data di uscita ufficiale, annunciata da Netflix

Netflix ha annunciato la data di uscita ufficiale di Squid Game 3: la terza e ultima stagione della serie televisiva coreana sarà disponibile sulla piattaforma streaming a partire dal 27 giugno, proprio come rivelato da un leak nei giorni scorsi.

"Nulla può prepararti alla stagione finale di Squid Game", si legge nel post di Netflix, che chiaramente punta anche sulla popolarità dello show creato da Hwang Dong-hyuk per riconfermare i propri numeri e attrarre eventualmente nuovi abbonati.

Se avete visto le prime due stagioni della serie televisiva, saprete già che questa rilettura del Battle Royale di Koushun Takami racconta le vicende di un gruppo di disperati che decidono di partecipare a un crudele gioco in stile Takeshi's Castle dall'esito spesso letale.

Se infatti i premi in palio potrebbero risolvere i problemi finanziari di queste persone, allo stesso tempo la punizione per chi perde è la morte e ciò fa sì che i protagonisti debbano spesso prendere decisioni difficili per riuscire a sopravvivere.