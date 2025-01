DLSS 4 finalmente disponibile, non solo per NVIDIA GeForce RTX 5090 e RTX 5080: ecco come scaricare i driver

Le novità dell'aggiornamento

Il DLSS 4 è già disponibile in 75 giochi e app, ma la vera novità di questa versione è la possibilità di forzarne l'attivazione anche in giochi che non lo supportano nativamente. Questa funzionalità, accessibile tramite l'app Nvidia, che si era aggiornata da poco proprio senza questa opzione, permette di sfruttare il nuovo modello di trasformatore di Nvidia per migliorare la qualità dell'immagine in un'ampia gamma di titoli.

L'aggiornamento non si limita al DLSS 4. I possessori di GPU della serie RTX 40 avranno accesso a un nuovo modello di generazione di frame più veloce ed efficiente, mentre la funzionalità RTX Video Super Resolution (VSR) è stata migliorata per consumare meno risorse e supportare i video HDR.

Infine, con l'uscita delle nuove GPU RTX 5090 e RTX 5080, Nvidia introduce DLSS Multi Frame Generation, una nuova funzionalità che genera tre frame aggiuntivi per ogni frame renderizzato tradizionalmente, aumentando il framerate senza impattare sulla latenza.

Il nuovo driver GPU 572.16 può essere scaricato direttamente dal sito Nvidia o tramite l'app Nvidia.