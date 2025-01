NVIDIA RTX 5080 a confronto con 4080, 3080 e 5090: ecco i risultati

ElAnalistaDeBits ha pubblicato un confronto fra NVIDIA RTX 5080, 4080, 3080 e 5090, testando le schede video con diversi giochi e valutando le prestazioni sia in presenza di DLSS e Frame Generation che a risoluzione nativa.

Come si può vedere nelle sequenze iniziali, Hogwarts Legacy a 2160p effettivi, con impostazioni ultra e ray tracing sparato al massimo, non raggiunge i 60 fps stabili su nessuna delle GPU testate, neppure la costosissima RTX 5090, a dimostrazione di quanto determinate tecnologie siano esigenti.

Il punto è però un altro e non vi sarà certamente sfuggito: le prestazioni raster della RTX 5080 e della RTX 4080 appaiono sovrapponibili e lo scenario cambia unicamente quando si attiva la nuova Frame Generation, che praticamente quadruplica i fotogrammi e crea un ampio divario fra le schede di attuale e precedente generazione.

Nel secondo gioco testato, Alan Wake 2, tutto questo appare ancora più evidente: a 2160p nativi e c on tutto al massimo il titolo di Remedy Entertainment gira a 15 fps su RTX 5080 e 4080, non raggiungendo neppure i 30 fps su RTX 5090, mentre attivando la Multi Frame Generation si arriva anche a oltre 200 fps, in questo caso però con una latenza ben poco raccomandabile.