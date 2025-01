Il cosplay di Malice da Marvel Rivals firmato Jessica Nigri mostra il lato oscuro di Susan Storm

Jessica Nigri è tornata e ha realizzato un fantastico cosplay di Malice da Marvel Rivals: si tratta della versione "malvagia" di Susan Storm, la Donna Invisibile dei Fantastici Quattro, che la modella russa ha interpretato in maniera strepitosa.

Creata da John Byrne nel 1985, Malice è in pratica la manifestazione del "lato oscuro" di Sue, una sorta di personalità alternativa che non si pone limiti, utilizzando i propri poteri anche contro gli amici per perseguire obiettivi specifici.

"Inizialmente pensavo che non sarebbe stato così impegnativo, e invece è stato probabilmente uno dei cosplay 'semplici' più difficili che abbia fatto da molto tempo a questa parte", ha scritto Jessica nel suo post su Instagram. "Capire come mettere tutti quegli spuntoni e quelle cinghie è stata una vera e propria impresa, ahahahah!"

"Solo per il copricapo mi ci sono voluti circa cinque giorni perché non volevo stampare in 3D un casco completo. Ho finito per usare la schiuma EVA e ho poi acconciato una strana parrucca mullet sul retro! (...) Quasi non ho fatto le foto il giorno stesso perché fisicamente mi sentivo esaurita come mai prima d'ora."

"Credo che l'ultima volta che è successa una cosa del genere è stato quando ho realizzato Elune nel 2018, ma sono riuscita a resistere per un paio d'ore per fotografarlo e sono così contenta di averlo fatto!"