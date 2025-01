Il cosplay di Squirrel Girl da Jessica Nigri celebra il successo di Marvel Rivals

Il cosplay di Squirrel Girl da Jessica Nigri è il modo migliore per celebrare il grande successo di Marvel Rivals, che ha appena visto il lancio della Stagione 1 e stabilito un nuovo record di giocatori contemporanei su Steam.

La modella americana ha replicato in maniera molto fedele il costume del personaggio, inclusa la sua grande coda e le orecchie da scoiattolo, senza dimenticare neppure la fionda con cui l'eroina affronta i propri avversari nelle partite competitive del super hero shooter firmato NetEase Games.

Creata da Will Murray e Steve Ditko nel 1992, Squirrel Girl è stata immaginata come una figura allegra e colorata, ma al contempo dotata di abilità che è meglio non sottovalutare, come dimostrano alcune storie di cui l'eroina è stata protagonista.