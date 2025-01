Secondo quanto riportato da alcuni leaker, Fortnite e Devil May Cry daranno presto vita a una collaborazione: si tratta di una notizia anticipata già tempo fa da Nick Baker, che sembra però sia stata confermata da diverse altre fonti.

Per il momento non si sa nient'altro: la strategia dei crossover viene portata avanti dal battle royale di Epic Games ormai da diversi anni e con eccellenti risultati, coinvolgendo qualsiasi tipo di proprietà intellettuale e la serie Capcom sarebbe dunque una delle tante.

Non la prima, peraltro, legata alla casa di Osaka: in passato Fortnite ha portato sui suoi campi di battaglia diversi personaggi di Street Fighter, per fare un esempio, e ciò significa che i rapporti fra Epic e Capcom sono già piuttosto solidi.