Qual è il migliore The Legend of Zelda? Jessica Nigri ce lo chiede in cosplay

Qual è il migliore The Legend of Zelda? Una domanda non facile, considerando la straordinaria qualità di ogni singolo episodio della serie Nintendo, ma che Jessica Nigri ha voluto porre ai fan in occasione del suo ultimo cosplay.

La modella americana ha interpretato ancora una volta la principessa bionda dalle lunghe orecchie a punta, realizzando una variazione sul tema dell'abito che Zelda indossa negli ultimi capitoli del franchise e mettendo in mostra il suo fisico statuario.

"Sì, lo so che i capelli di Zelda sono corti in questa versione, ma mi piaceva portarli lunghi ed ero così fiera della parrucca che avevo preparato, dunque al diavolo ed eccoci qua!", ha scritto Jessica nel suo post su Instagram.

"Il fatto di aver potuto realizzare queste foto sullo sfondo di un vero castello rappresenta la ciliegina sulla torta: era davvero bellissimo! Trovare la location perfetta per questi costumi è probabilmente la parte che preferisco di un cosplay."