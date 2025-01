Cosa giocherete questo fine settimana? Uno dei potenziali GOTY dei DICE Awards?

I prestigiosi premi assegnati dalla Academy of Interactive Arts & Sciences vedono quest'anno cinque titoli sfidarsi all'interno della categoria Game of the Year: si tratta di Astro Bot, Balatro, Black Myth: Wukong, Helldivers 2 e Indiana Jones e l'Antico Cerchio.

Una selezione prestigiosa

Stiamo parlando di prodotti che hanno bisogno di ben poche presentazioni, tutti assolutamente meritevoli di essere recuperati laddove non li abbiate già acquistati; a cominciare da Astro Bot, il gioiellino di Team Asobi che ha ricevuto il maggior numero di premi come Game of the Year nel 2024.

Sebbene quello dei platform non sia probabilmente il genere che va per la maggiore su PlayStation, ci troviamo di fronte a un'esperienza talmente allegra e ben fatta da potersi confrontare addirittura con i grandi capolavori firmati Nintendo, e non è cosa da poco.

Che dire invece di Balatro? Partito dal basso, il gioco di carte in stile roguelike basato sul poker ha rapidamente conquistato milioni di persone grazie alla forza del suo gameplay irresistibile, e ancora oggi continua a macinare numeri impressionanti: pochi giorni fa ha superato il suo record di giocatori contemporanei su Steam.

Uno degli scontri con i boss di Black Myth: Wukong

Black Myth: Wukong sembrava un gran bel titolo già ai tempi dell'annuncio, ma pochi immaginavano che il progetto del team cinese Game Science potesse sprigionare una forza tale, puntando a vendere 30 milioni di copie e consegnandoci un impianto action RPG straordinariamente solido, spettacolare e affascinante.

Un'altra grande sorpresa è stata quella di Helldivers 2, lo sparatutto di Arrowhead Game Studios disponibile su PC e in esclusiva console su PS5, che ha subito conquistato sia i fan del primo episodio che, soprattutto, tantissimi nuovi utenti: merito delle sua battaglie su larga scala e di un supporto post-lancio ricco di contenuti e novità.

Indy nella foresta in Indiana Jones e l'Antico Cerchio

Indiana Jones e l'Antico Cerchio, infine, ha dimostrato ancora una volta il grande talento di MachineGames, il team autore della serie Wolfenstein, qui alle prese con un personaggio iconico come quello interpretato da Harrison Ford e con una saga cinematografica che può contare su di un quantità enorme di estimatori.

Giocherete uno di questi titoli nel fine settimana? O magari vi lancerete nel mondo post-apocalittico di Freedom Wars Remastered? Fatecelo sapere nei commenti, come si suol dire.