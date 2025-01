Pubbicato originariamente nel 2010, Lara Croft and the Guardian of Light vede la celebre esploratrice allearsi con un antico guardiano, Totec , per affrontare una minaccia che incombe sul mondo intero, rappresentata dal potente e misterioso Specchio di Fumo.

Come saprete, il team di sviluppo inglese si è occupato finora di realizzare un gran numero di conversioni mobile piuttosto complicate , riuscendo però a ottenere sempre dei risultati straordinari, e siamo sicuri che questa avventura di Lara Croft non farà eccezione.

Lara Croft and the Guardian of Light è stato annunciato per iOS e Android da Feral Interactive, con un trailer che rivela le caratteristiche di questa riduzione e fissa la data di uscita su App Store e Google Play al prossimo 27 febbraio.

La versione mobile

Com'è possibile vedere nel trailer di Lara Croft and the Guardian of Light pubblicato da Feral Interactive, la versione mobile in arrivo su iOS e Android ripropone tutte le caratteristiche dell'edizione originale, includendo anche il multiplayer cooperativo per due partecipanti.

Lo studio inglese si è occupato di recente di portare sia Guardian of Light che Temple of Osiris su Nintendo Switch, mentre in precedenza ha realizzato le conversioni di Hitman: Blood Money - Reprisal (qui la recensione), anche in questo caso per iOS, Android e Switch.