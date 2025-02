È passato del tempo, quasi quindici anni per la precisione, da quando Lara Croft and the Guardian of Light ha portato su PC e console un'interpretazione differente delle avventure di Tomb Raider, caratterizzata da una visuale isometrica e da un impianto in stile twin stick shooter che tuttavia non rinunciava alle piattaforme e agli enigmi, anzi rilanciava questi elementi forte di una freschezza inedita.

In maniera decisamente inaspettata, il gioco è stato subito convertito per dispositivi iOS, con una riduzione di ottima qualità per i tempi. Non si trattava tuttavia di una traduzione perfetta dei contenuti originali, diversi livelli erano stati tagliati e l'adattamento degli asset e dei controlli touch non poteva contare sulle soluzioni disponibili attualmente.

È probabilmente questo il motivo che ha spinto Feral Interactive, pur a distanza di così tanto tempo, a realizzare una conversione perfetta di Lara Croft and the Guardian of Light per iOS e Android. La potete trovare sia su App Store che su Google Play.