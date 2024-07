SCUF Nomad, la recensione del controller definitivo per iPhone

La soluzione è dunque quella dei controller che avvolgono il telefono, trasformandolo in una console portatile: ce ne sono diversi sul mercato, ma Corsair ha deciso di dare una scossa al settore lanciando lo SCUF Nomad e noi lo abbiamo provato per diversi giorni con un iPhone 14 Pro: ecco com'è andata.

La compatibilità garantita dal Bluetooth ha consentito nel tempo di utilizzare qualsiasi tipo di gamepad sui terminali iOS e Android , a fronte però di sostanziali rinunce in termini di portabilità e praticità, mentre i controller muniti di un adattatore su cui collocare lo smartphone non hanno mai attecchito perché non risolvono del tutto il problema e pongono anzi altre limitazioni.

Per utilizzare il Nomad al massimo delle sue possibilità basta scaricare e installare l'app gratuita ufficiale , che include un launcher per Apple Arcade e PlayStation Remote Play (ma è tutto perfettamente compatibile anche con Xbox Cloud Gaming, sia chiaro), la possibilità di aggiungere e organizzare i nostri mobile game preferiti, regolare le opzioni del controller e salvare fino a tre profili andando a personalizzare dieci dei quindici pulsanti presenti, nonché la sensibilità e le tolleranze di stick e trigger . Non è finita: c'è anche una funzione di cattura per immagini e video con qualità regolabile.

In poche righe abbiamo descritto quelli che sono in pratica gli unici due difetti dello SCUF Nomad, che per il resto è un dispositivo assolutamente straordinario. La qualità costruttiva è infatti all'altezza dei costosissimi prodotti della famiglia SCUF, gli stick analogici sono degli Hall Effect immuni al fenomeno del drifting e con due cap sostitutivi, sul retro troviamo due paddle programmabili e la batteria interna (sì, chiaramente non viene usata quella del telefono) è capace di garantire un'autonomia fino a sedici ore.

Disponibile su Amazon al prezzo di 109,99€ nelle colorazioni bianco e nero, lo SCUF Nomad è un controller Bluetooth con design simmetrico degli analogici, dotato di carrello centrale a molla e canali gommati che si adattano a qualsiasi tipo di smartphone, anche in presenza di una custodia rigida, assicurando una presa salda e trasformando appunto lo smartphone in una console portatile. Si tratta però di un dispositivo compatibile solo con iPhone , quantomeno al momento e questo è il primo problema.

Visto lo spessore ridotto del dispositivo, la collocazione simmetrica degli analogici risulta essere la più confortevole possibile, sebbene l'accesso ai pulsanti principali richieda di spostare un po' la mano destra per evitare di dover piegare troppo il pollice. Sempre lo spessore ridotto ha influenzato le dimensioni dei grilletti, che sono molto simili per forma e funzionalità a quelli del DualSense. Con un iPhone collocato al centro, il Nomad assume a tutti gli effetti l'estetica di un handheld .

Sul fronte del design lo SCUF Nomad riprende molte delle soluzioni estetiche utilizzate dal produttore per i suoi controller tradizionali, e che ritroviamo nei tanti inserti gommati presenti su alcune zone del dispositivo al fine di migliorarne in maniera sostanziale l'ergonomia: le impugnature, il bordo degli stick, i canali di alloggiamento per l'iPhone e l'intero ponte allungabile. La colorazione nera viene impreziosita dal logo SCUF, serigrafato in grigio in tre diversi punti.

Esperienza d'uso

Abbiamo avuto modo di provare lo SCUF Nomad per diversi giorni e con numerosi giochi e applicazioni, al fine di farci un'idea davvero completa della qualità e delle potenzialità di questo prodotto. Sì, la compatibilità solo con iPhone rappresenta una limitazione non da poco e sì, l'impossibilità di tenere in carica il telefono durante l'uso può creare qualche problema, ma per il resto c'è di che essere entusiasti.

Lo SCUF Nomad durante una sessione di gioco

La disposizione dei controlli si pone infatti come il miglior compromesso possibile rispetto a fattori come dimensioni e peso, specie nell'ottica della portabilità, e abbiamo molto apprezzato il fatto che i paddle posteriori, integrati nello chassis, non si attivino mai per errore: bisogna premerli con una certa convinzione. L'app ufficiale è inoltre piena di opzioni e funzionalità che troverete assolutamente utili.

Durante i test abbiamo giocato spesso a Call of Duty: Warzone Mobile, trovando all'inizio un po' di difficoltà per via dell'interfaccia piuttosto macchinosa che caratterizza la schermata delle opzioni dello sparatutto Activision, e che richiede qualche partita a perdere per poter trovare la configurazione ideale. Poi però è filato tutto liscio e la differenza rispetto ai comandi touch si è rivelata ovviamente clamorosa.

Il design dello SCUF Nomad, con le sue zigrinature gommate e il logo serigrafato

Nessun problema con Zenless Zone Zero, il nuovo action in stile gacha di miHoYo, che con i controlli fisici offre un'esperienza del tutto simile a quella che abbiamo apprezzato su PS5 (vedi appunto la recensione di Zenless Zone Zero), e lo stesso identico discorso può essere fatto ad esempio per il frenetico e divertente Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge, nonché per lo streaming dei giochi Xbox e PlayStation.