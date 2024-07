Bleach: Rebirth of Souls mostra il proprio gameplay in un nuovo video incentrato sui combattimenti

Da Tamsoft e Bandai Namco arriva un nuovo trailer per Bleach: Rebirth of Souls, il tie-in videoludico della celebre serie di manga e anime, che mostra in questo caso il gameplay in maniera più approfondita con un "overview trailer" del sistema di combattimento.

La meccanica dello scontro in Bleach: Rebirth of Souls è molto particolare, riprendendo in maniera fedele quanto accade nella serie di riferimento: si tratta di battaglie all'arma bianca, ma attraverso tecniche e abilità speciali e diverse per ogni personaggio, con un sistema di barre di energia unico.

Ogni combattente utilizza il proprio Zankensoki per abbattere il Reishi dell'avversario, cosa che riduce il suo Konpaku, come illustrato nel video riportato qui sotto.