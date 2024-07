Bleach: Rebirth of Souls annunciato con trailer, è un nuovo gioco sulla celebre serie per console e PC

Non c'è ancora un periodo di uscita preciso, ma il video sembra mostrare un progetto già ben avviato presso Tamsoft, in attesa di ulteriori informazioni dopo questa primissima presentazione.

Bandai Namco e Tamsoft hanno annunciato Bleach: Rebirth of Souls in occasione dell'Anime Expo, e si tratta di un nuovo videogioco sulla celebre serie di manga/anime in sviluppo per PC, PS4, PS5 e Xbox Series X|S , con data di uscita ancora da definire ma già con un primo trailer di presentazione visibile qui sotto.

Una notevole riproduzione in videogioco

"Scatena la tua spada", si legge nella sinossi ufficiale, "Risveglia la lama che è in te e ribalta il tuo destino in Bleach: Rebirth of Souls".

Il gioco ci consente di prendere parte a emozionanti battaglie con le potenti abilità di spada in possesso dei personaggi della serie.

Il roster non è ancora stato definito, ma possiamo chiaramente aspettarci la presenza dei personaggi più noti della serie di Tite Kubo, al di là di quelli che possiamo già vedere nel trailer (Ichigo Kurosaki, Rukia Kuchiki, Uryu Ishida, Yasutora Sado) e vari altri che verranno annunciati in seguito.

In attesa di conoscere meglio le caratteristiche di Bleach: Rebirth of Souls, possiamo immaginare che si tratti di un picchiaduro uno contro uno incentrato sull'uso di spade, con probabile modalità storia e altre opzioni di gioco, in arrivo su PC e console.