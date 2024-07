Goku Ultra Istinto contro Goku Black sono i protagonisti del nuovo trailer di Dragon Ball Sparking! Zero

In maniera adeguata all' alto livello dei due personaggi in questione, lo scontro si presenta molto veloce e dinamico, con uso di mosse ad alto impatto che si traducono in effetti visivi notevoli.

Nella notte, in occasione dell'Anime Expo, Bandai Namco ha pubblicato un nuovo trailer di Dragon Ball Sparking! Zero che mostra uno spettacolare scontro fra Goku Ultra Istinto e Goku Black , ovvero due versioni del protagonista che si pongono tra le massime espressioni della potenza del celebre personaggio.

Sempre più vicino all'anime

Dragon Ball Sparking! Zero si dimostra davvero vicino alla serie animata anche in questo caso, forse come adattamento più fedele visto finora in videogioco.

Questo almeno per quanto riguarda i combattimenti, che sono poi il fulcro di tutto il gameplay.

Nonostante il nuovo nome, il gioco in questione raccoglie l'eredità della serie Budokai Tenkaichi, rappresentando a tutti gli effetti una sorta di Dragon Ball: Budokai Tenkaichi 4, cosa che lo rende particolarmente atteso da una folta schiera di appassionati.

Per il resto, di recente abbiamo visto un trailer con altri personaggi disponibili al lancio da Z e Super, che vanno a comporre un roster veramente enorme, probabilmente il più grande mai visto in un videogioco di Dragon Ball, mentre abbiamo anche notato che il gioco presenta spettacolari scontri tra sfere di energia ma i fan non apprezzano, in certi casi, l'eccessiva enfasi in alcune situazioni.