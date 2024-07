Il cosplay di Caska da Aliya Will ci ricorda uno dei rari momenti romantici in Berserk

Berserk è un manga che lascia poco spazio a momenti di tranquillità o romanticismo, per questo motivo quelli che vi si trovano restano facilmente impressi come ricordi magici all'interno dell'epopea oscura e opprimente di Gatsu e compagni: uno di questi è sicuramente quello evocato dal cosplay di Caska da parte di Aliya Will.

La modella si presenta come una perfetta interpretazione della compagna di Gatsu nel vestito da ballo che indossa solo per una sera durante l'intera storia di Berserk, all'interno dell'indimenticabile capitolo 30 del manga, "Il momento di gloria", particolarmente memorabile anche per il suo essere uno dei rari episodi in cui i protagonisti sembrano godere di una certa tranquillità, anche se si tratta di un momento fugace.

Con i membri di spicco della Squadra dei Falchi invitati come ospiti d'onore a un ballo in mezzo agli aristocratici, abbiamo modo di vedere per la prima volta Caska in abiti non militari.