Cyberpunk 2077: il cosplay di Panam da Aliya.will è davvero notevole

Torniamo a Night City per questo ottimo cosplay di Panam da parte di Aliya.will, che interpreta il personaggio di Cyberpunk 2077 in maniera davvero magistrale, con notevole somiglianza sotto ogni aspetto.

Nonostante Judy sia forse diventata un po' la "ragazza di copertina" di Cyberpunk 2077, tutti coloro che hanno creato un V maschile come protagonista del gioco sanno bene quanto possa essere affascinante Panam Palmer, che giunge più in sordina rispetto ad altre figure ma è in grado di lasciare il segno.

Ex-membro del clan noma degli Aldecaldos, Panam ha deciso di staccarsi da questo e vivere in maniera indipendente, diventando una mercenaria e rivelandosi molto abile in questo lavoro, come abbiamo modo di vedere anche in diverse situazioni del gioco.